МВД: литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что упавший в Гродно литовский беспилотник осуществил сброс экстремистской продукции.
До этого в МИД сообщили, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.
В МВД сказали, что упавший в Гродно беспилотник был разведывательным.
Неизвестный БПЛА милиционеры обнаружили 30 ноября на одной из улиц в Гродно. На беспилотнике было закреплено оборудование: фото- видеокамера с функцией сбора разведданных.
— С беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности, — прокомментировали в пресс-службе МВД.
Проводится проверка.
Также МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно: «Немедленно предоставить детальную информацию».
Накануне стало известно, что Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.