Станцию метро «Кавказский бульвар» в Москве переименовали в «Луганскую»

Название для этой станции выбрали москвичи на портале «Активный гражданин», сообщал Дептранс в 2022 году. Однако в октябре 2025-го в соцсетях появились сообщения о том, что станцию планируют переименовать. Посты сопровождались фотографиями информационных табличек, размещенных на заборе вокруг стройплощадки. В них москвичам приносили извинения «за временные неудобства, связанные со строительством станции “Луганская”».