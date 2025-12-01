10 лучших пород собак для жизни в квартире

Шпицы похожи на кошек — не только размерами, но и повадками. Они очень чистоплотны и умеют умываться лапами. Это веселые животные, которые обожают длительные прогулки и быстро сходятся с новыми людьми. Кроме того, они обладают отличным слухом, из-за чего чутко спят и реагируют на любой шорох. С одной стороны, это защитит вас от незваных гостей, с другой — лай может доставить дискомфорт соседям. Отучить животное лаять можно, это хорошо дрессируемая порода. Но учтите: шпиц не подходит семьям с детьми. Из-за неаккуратного обращения он может вырасти агрессивным.