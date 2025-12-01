10 лучших пород собак для жизни в квартире

Просторный дом для комфортной жизни с четвероногими для многих городских жителей не более чем мечта. Но скромная жилплощадь — это не всегда повод отказываться от покупки собаки. Если вы ищете нешумного питомца, который не будет грызть мебель и отвлекать вас от дел, обратите внимание на вельш-корги-пемброка. Хотите обрести верного компаньона, который поддержит любой активный вид досуга? Тогда вам нужен цвергпинчер или лабрадор-ретривер. Если же вы не готовы подолгу выгуливать питомца — заведите ши-тцу или французского бульдога.
Редакция «РБК Недвижимости» составила список пород, которые хорошо адаптируются к жизни в квартирах.
1. Йоркширский терьер
- Сколько живут: 11−15 лет.
- Размер: 3 кг, 17−20 см в длину.
- Характер: требуют много внимания, склонны к доминированию.
Среди городских жителей йорки пользуются особой популярностью. Они сообразительны, общительны, хорошо поддаются дрессировке и очень привязываются к хозяину. Другое важное достоинство этих животных — их шерсть практически не линяет, поэтому одежда и мебель останутся чистыми. Благодаря той же особенности йоркширский терьер считается одной из лучших пород собак для аллергиков. Несмотря на это, большинство заводчиков предпочитают коротко стричь терьеров — их длинная шелковистая шевелюра требует очень тщательного ухода. А еще йорки не переносят одиночества.
2. Померанский шпиц
- Сколько живут: 10−15 лет.
- Размер: 1,5−3 кг, 17−30 см в холке.
- Характер: дружелюбные, поддаются дрессировке.
Шпицы похожи на кошек — не только размерами, но и повадками. Они очень чистоплотны и умеют умываться лапами. Это веселые животные, которые обожают длительные прогулки и быстро сходятся с новыми людьми. Кроме того, они обладают отличным слухом, из-за чего чутко спят и реагируют на любой шорох. С одной стороны, это защитит вас от незваных гостей, с другой — лай может доставить дискомфорт соседям. Отучить животное лаять можно, это хорошо дрессируемая порода. Но учтите: шпиц не подходит семьям с детьми. Из-за неаккуратного обращения он может вырасти агрессивным.
3. Бишон-фризе
- Сколько живут: 12−15 лет.
- Размер: 3−5 кг, 22−27 см в холке.
- Характер: неагрессивный, компаньон, готов быть все время с хозяином.
Семьям с маленькими детьми лучше обратить внимание на щенков бишон-фризе. Второе название породы — французская болонка. Это миниатюрные белоснежные собаки с выразительными темными глазами и густой вьющейся шерстью. Последняя, правда, требует специального ухода. Они ценятся не только за привлекательный внешний вид, но и за дружелюбный характер. Бишон-фризе практически лишены агрессии и хорошо ладят с детьми любого возраста. А еще они прекрасно обучаются. Например, собак несложно приучить к лотку. Конечно, это не означает, что им не потребуются ежедневные прогулки.
4. Вельш-корги-пемброк
- Сколько живут: 12−15 лет.
- Размер: 10−15 кг, 25−30 см в холке.
- Характер: дружелюбны, игривы и преданны хозяину.
Вельш-корги-пемброк — еще один идеальный спутник для городских жителей. Это уравновешенные, дружелюбные и нетребовательные в уходе питомцы. Они не нуждаются в стрижке, тримминге и теплых комбинезонах. А еще «коржики», как их ласково называют собаководы, довольно равнодушно относятся к интерьеру. Хозяевам можно не переживать, что питомец будет грызть мебель и портить обои. Другое достоинство породы — ненавязчивость. Корги не будут изводить окружающих лаем, отвлекать вас от занятий и требовать внимания. Пожалуй, их единственное слабое место — это безграничная любовь к еде.
5. Французский бульдог
- Сколько живут: 10−12 лет.
- Размер: 13 кг, до 33 см в длину.
- Характер: тихие и редко подают голос.
Французские бульдоги — некрупные мускулистые собаки с большими стоячими ушами типа «летучая мышь», очень популярные в Нью-Йорке. Они спокойны и не требуют активного выгула, а потому могут стать прекрасными компаньонами для инвалидов и пенсионеров. Чтобы быть в хорошей форме, французским бульдогам достаточно короткой 20-минутной прогулки. Но будьте внимательны: эти животные плохо переносят жару и низкие температуры. Летом их лучше выгуливать в утренние или вечерние часы, когда на улице не слишком душно. А в холодное время года — «утеплять» с помощью меховых комбинезонов.
6. Пекинес
- Сколько живут: 12−14 лет.
- Размер: до 6 кг, до 22 см в холке.
- Характер: бесстрашный и преданный.
Пекинес считается одной из древнейших пород. На протяжении многих веков эти собаки жили при дворе китайских императоров и пользовались большим почетом. Сегодня эти миниатюрные питомцы с выразительной внешностью отлично приспособились к условиям городской жизни. Они предпочитают короткие размеренные прогулки, поскольку плохо переносят бег из-за особого строения носоглотки. Кроме того, их можно приучить к лотку. Тогда просыпаться рано и вести собаку на улицу не придется. А вот длинной шерсти пекинеса нужен уход — без ежедневного расчесывания она будет выглядеть неопрятно.
7. Ши-тцу
- Сколько живут: 10−14 лет.
- Размер: 4−7 кг, до 25 см в длину.
- Характер: любвеобильны, не терпят одиночества.
Еще одна декоративная китайская порода. Ши-тцу — это сообразительная, ласковая и эмоциональная собака, которая внешне напоминает маленького льва. Она отлично подходит семьям с детьми и хорошо ладит с другими домашними питомцами. А вот для занятых людей это не лучший вариант. Ши-тцу готовы часами сидеть на коленях хозяина, но если тот долгое время занят или отсутствует дома, питомец может впасть в депрессию и заболеть. Основной уход за собаками этой породы приходится на длинную шелковистую шерсть. Ши-тцу нужны регулярное купание, расчесывание, стрижка и укладка.
8. Цвергпинчер
- Сколько живут: 10−14 лет.
- Размер: 3−6 кг, до 25 см в холке.
- Характер: преданны хозяину, нуждаются во внимании, могут быть агрессивны к другим животным.
Тем, кто ищет активного и выносливого питомца, стоит обратить внимание на цвергпинчеров. Это те же немецкие пинчеры, только маленького размера. С немецкого приставка «цверг» переводится как «гном». Представители этой породы отличаются смелостью, уверенностью и гиперактивностью. Они не нуждаются в специальном уходе, быстро адаптируются к жизни в квартире и отлично подходят для любителей активного отдыха. Мини-пинчеры обожают продолжительные прогулки и всевозможные игры. Главное — не выгуливать питомца в сильную жару и мороз.
9. Лабрадор-ретривер
- Сколько живут: 10−12 лет.
- Размер: около 30 кг, до 55 см в холке.
- Характер: дружелюбные, добрые, легко уживаются со всеми, кто живет в доме.
Лабрадор-ретривер — неутомимая собака, которая готова часами бегать наперегонки. Для комфортной жизни лабрадору необходимо немало личного пространства, поэтому жителям студий не стоит заводить такого питомца. При этом выгуливать его нужно не меньше двух часов в день. Из-за недостатка физической активности он станет хуже воспринимать команды и может переключить внимание на домашние тапочки и мебель. У собаки есть одна слабость — склонность к перееданию. В остальном это очень уравновешенные и добродушные животные, подходящие для городской жизни.
10. Сиба-ину
- Сколько живут: 12−15 лет.
- Размер: около 10 кг, до 38 см в холке.
- Характер: дружелюбные, но бывают независимыми и своенравными.
Небольшая мускулистая собака сиба-ину традиционно использовалась для охоты на птиц и мелкую дичь. Сегодня это одна из самых популярных пород в Японии. Сиба-ину чистоплотны, с удовольствием играют с малышами и очень терпеливы к детским шалостям. Но есть важная оговорка: такому питомцу необходим хозяин с твердым характером. Если вовремя не пресекать агрессию и попытки манипулировать «двуногими соседями», сиба-ину может вырасти непослушным и упрямым животным. А из-за врожденной тяги к исследованиям и охотничьего инстинкта гулять с такой собакой можно только на поводке.