В Перми начнут реконструкцию 9 км улицы Соликамской

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило электронный аукцион по поиску исполнителя реконструкции ул. Соликамской. Работы включат участок протяженностью около 9 км от ул. Первомайской до площади Восстания.
Подрядчику в рамках выполнения работ предстоит провести демонтаж зданий и сооружений, включая «Автомойку», «Автосервис», «Шиномонтаж», кафе, АЗС, магазин «Строительный мир». Их проведут в четыре этапа с 12 января по 11 декабря 2026 года.
Начальная стоимость контракта 67,4 млн руб. Окончание подачи заявок — 17 декабря 2025 года.