Меддиагностический центр появится в Невском районе Петербурга

Центр планируют построить к 2028−2029 году.

Источник: gov.spb.ru

В Невском районе Петербурга появится медицинский диагностический центр. Об этом стало известно на рабочем совещании. Губернатор Александр Беглов одобрил решение о выделении участка на Октябрьской набережной для строительства четырехэтажного диагностического центра. Центр будет рассчитан на 100 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— В новом медицинском учреждении разместятся офис врача общей практики, диагностические кабинеты, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов и административные помещения, — рассказали в пресс-службе. Центр построят к 2028−2029 году.

Александр Беглов отметил, что здоровье жителей Петербурга является приоритетом развития города до 2030 года, и расширение современной медицинской инфраструктуры, особенно амбулаторно-поликлинических учреждений, является важной частью этой работы. Кроме того, в рамках проекта город получит в собственность помещения общей площадью более 142 квадратных метров, которые будут использоваться в социальных целях.

