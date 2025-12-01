Ричмонд
Во Владимире запустят регулярные фермерские ярмарки

Инициатива даст толчок развитию предпринимательства.

Регулярные фермерские ярмарки начнут проводить во Владимире по выходным со следующего года. Такие мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.

Ярмарки станут частью усилий городских властей по поддержке местного бизнеса и развитию торговли на территории города. Кроме того, до 1 марта будет подготовлена концепция современных сувенирных павильонов, которые разместят вдоль Козлова Вала. Эти павильоны призваны сделать городской рынок более удобным и привлекательным как для жителей, так и для туристов. Власти считают, что новая инициатива даст толчок развитию предпринимательства, позитивно повлияет на экономику и социальное благополучие региона.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.