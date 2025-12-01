Во Владимире запустят регулярные фермерские ярмарки

Регулярные фермерские ярмарки начнут проводить во Владимире по выходным со следующего года. Такие мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
Ярмарки станут частью усилий городских властей по поддержке местного бизнеса и развитию торговли на территории города. Кроме того, до 1 марта будет подготовлена концепция современных сувенирных павильонов, которые разместят вдоль Козлова Вала. Эти павильоны призваны сделать городской рынок более удобным и привлекательным как для жителей, так и для туристов. Власти считают, что новая инициатива даст толчок развитию предпринимательства, позитивно повлияет на экономику и социальное благополучие региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.