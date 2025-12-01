Научная группа из Кабардино-Балкарии стала участником проекта Росатома

«Научная группа КБГУ под руководством заведующего кафедрой неорганической и физической химии и центра коллективного пользования “Рентгеновская диагностика материалов” Института математики и естественных наук, доктора химических наук Хасби Кушхова в 2025 году выполнила и успешно сдала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме “Теоретическое и экспериментальное фракционирование минорных актинидов”. Благодаря этой работе КБГУ принимает участие в масштабном проекте Росатома “Прорыв” в разработке технологии пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах», — уточнили в КБГУ.