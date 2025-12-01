Белорусский врач назвала лекарства от давления, вызывающие затяжные запоры

Среди факторов риска, которые могут провоцировать запоры, не только пожилой возраст, женский пол, недостаточное потребление жидкости, питание с низким содержанием клетчатки и малая физическая активность, но и некоторые лекарства. Об этом на YouTube канале «Медицинского вестника» предупредила доцент 2-й кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, куратор гастроэнтерологического отделения Зоя Лемешевская.
«Обратите внимание, что есть в факторах риска такой пункт, как лекарства, которые могут вызывать изменение тонуса кишечника и приводить к длительным запорам. Одна из групп лекарств, которые врачи часто используют на практике, это блокаторы кальциевых каналов», — отметила медик.
По словам Зои Лемешевской, именно эту группу препаратов врачи включают в схему лечения артериальной гипертензии, их также назначаем как антиаритмики (препараты, предназначенные для лечения нарушений сердечного ритма — Ред.). Но блокаторы кальциевых каналов меняют тонус кишечника и приводят к затяжным запорам.
Поскольку по жизненным показаниям пациенту необходим этот препарат, врачу важно компенсировать его побочное действие, и тогда у пациента будет приверженность к лечению и качество жизни не пострадает, отметила врач.
Что касается других лекарственных препаратов, которые могут провоцировать запоры, то это могут быть антидепрессанты, седативные лекарства, некоторые виды обезболивающих препаратов. Так что, при наличии запоров, надо обратить внимание, какие препараты принимает пациент.
