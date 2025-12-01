Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника

МВД установило маршрут, по которому летел упавший в Беларуси БПЛА из Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Ранее МИД сообщил, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.

В МВД сообщили 1 декабря о том, что проанализированная белорусскими специалистами информация позволила установить маршрут самолетного БПЛА, который нарушил воздушное пространство Беларуси.

В частности, информация бортовой аппаратуры позволила белорусским специалистам определить маршрут полета литовского дрона, который через Беларусь должен был прилететь в Польшу.

— Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу, — прокомментировали в МВД.

Правоохранители проводят проверку.

Также в МВД сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию.

Еще известно, что МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно: «Немедленно предоставить детальную информацию».

Накануне стало известно, что Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше