МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника

Стал известен маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.
Ранее МИД сообщил, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.
В частности, информация бортовой аппаратуры позволила белорусским специалистам определить маршрут полета литовского дрона, который через Беларусь должен был прилететь в Польшу.
— Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу, — прокомментировали в МВД.
Правоохранители проводят проверку.
Также в МВД сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию.
Еще известно, что МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно: «Немедленно предоставить детальную информацию».
Накануне стало известно, что Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.