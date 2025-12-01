В Смоленской области отремонтировали 2 детских сада

Работы провели в детсаду «Золотая рыбка» села Печерск Смоленского района и детском саду № 15 Смоленска. В дошкольных учреждениях обновили фасады и сделали дополнительное утепление, установили наружные эвакуационные пожарные лестницы, заменили входные двери и навесы. В помещениях выровняли и покрасили стены, сделали подвесные потолки и уложили линолеум. Также специалисты отремонтировали пищевой и медицинский блоки. На прилегающей территории оборудовали игровые конструкции. Также для детских садов приобрели новую мебель, игровое оборудование, матрасы, подушки, музыкальную и компьютерную технику.