В Смоленской области отремонтировали 2 детских сада

Два детских сада отремонтировали в Смоленской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работы провели в детсаду «Золотая рыбка» села Печерск Смоленского района и детском саду № 15 Смоленска. В дошкольных учреждениях обновили фасады и сделали дополнительное утепление, установили наружные эвакуационные пожарные лестницы, заменили входные двери и навесы. В помещениях выровняли и покрасили стены, сделали подвесные потолки и уложили линолеум. Также специалисты отремонтировали пищевой и медицинский блоки. На прилегающей территории оборудовали игровые конструкции. Также для детских садов приобрели новую мебель, игровое оборудование, матрасы, подушки, музыкальную и компьютерную технику.
«Всего в этом году обновляем инфраструктуру 15 образовательных учреждений. Это 10 школ, 2 детских сада и 3 учреждения среднего профессионального образования. В следующем году приступим к модернизации еще 18 образовательных организаций. Современные, комфортные и безопасные условия для детей создаем в дошкольных образовательных учреждениях региона», — отметил губернатор области Василий Анохин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.