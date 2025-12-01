В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта

Ведомство добавило, что cрок оформления биометрического паспорта составляет один месяц, рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей до 14 лет.