В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта

В ДНР заработал пункт выдачи биометрических загранпаспортов.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. В ДНР приступили к выдаче биометрических загранпаспортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

«Донецкая Народная Республика стала первым из возвращенных в ходе СВО исторических регионов России, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что cрок оформления биометрического паспорта составляет один месяц, рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет 6 тысяч рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей до 14 лет.

«Обладателем первого такого документа стала 4-летняя девочка. Правоохранители уже приняли около 40 заявлений на получение загранпаспорта нового типа», — сообщила глава миграционной службы МВД по ДНР, заместитель министра внутренних дел Марина Протасова.

Она подчеркнула, что теперь в ДНР предоставляется полный спектр государственных услуг в сфере миграции, это является прецедентом для исторических регионов России, присоединенных в ходе СВО.