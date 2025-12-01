Главные новости к вечеру 1 декабря 2025 года

Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем
Указ устанавливает, что до 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию без визы по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, а также для участия в различных мероприятиях или транзитного проезда.
Песков назвал атаку на инфраструктуру КТК вопиющим случаем
Пресс-секретарь президентап РФ Дмитрий Песков заверил, что «соответствующие ведомства» занимаются обеспечением безопасности в России. Однако, по его словам, «случаются такие моменты, когда по тем или иным причинам объектам критической инфраструктуры наносится ущерб».
Times: союзники Киева опасаются встречи Уиткоффа и Путина
Союзники Киева опасаются, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Владимира Путина приведет к ухудшению условий мирного договора для Украины, пишет The Times. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник.
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.