В свердловском городском округе Верхняя Пышма благоустроили две территории

Благоустройство двух общественных территорий завершили в Верхней Пышме Свердловской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.
В поселке Красном городского округа Верхняя Пышма создали парк-сквер «Патриот». Он включает в себя мемориал «Гордимся нашими защитниками Отечества» и скульптуру «Черный тюльпан», а также пешеходную зону и места отдыха.
В Верхней Пышме завершили благоустройство бульвара по проспекту Успенскому. Он является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В обновленной части центрального проспекта города появились спортивно-игровая площадка, зоны отдыха, арт-объекты и малые архитектурные формы. Также на территории заасфальтировали дорожки и провели озеленение. Проект реализовали с учетом комфортного взаимодействия пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.