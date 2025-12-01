Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловском городском округе Верхняя Пышма благоустроили две территории

Среди них парк-сквер «Патриот» и бульвар по Успенскому проспекту.

Благоустройство двух общественных территорий завершили в Верхней Пышме Свердловской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.

В поселке Красном городского округа Верхняя Пышма создали парк-сквер «Патриот». Он включает в себя мемориал «Гордимся нашими защитниками Отечества» и скульптуру «Черный тюльпан», а также пешеходную зону и места отдыха.

В Верхней Пышме завершили благоустройство бульвара по проспекту Успенскому. Он является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В обновленной части центрального проспекта города появились спортивно-игровая площадка, зоны отдыха, арт-объекты и малые архитектурные формы. Также на территории заасфальтировали дорожки и провели озеленение. Проект реализовали с учетом комфортного взаимодействия пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.