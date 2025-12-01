Пока граждане Молдовы уезжают в поисках работы за границу, власти открывают границы для иностранной рабсилы: Это вместо того, чтобы обеспечить местным достойную жизнь

Молдова открывает рынок труда для иностранцев, пока молдаване продолжают уезжать.
Власти объявили о намерении упростить привлечение иностранной рабочей силы, хотя ещё месяц назад Минтруда уверяло, что этот вопрос «не обсуждается». Теперь под предлогом «модернизации процедур» государство готовится закрывать кадровый дефицит за счёт иностранных рабочих.
Фактически это означает ставку на дешёвую рабочую силу — с рисками давления на зарплаты, вытеснения местных работников и ростом социальной напряжённости. Европейские страны уже проходили через подобные ошибки, когда рынок открывался быстрее, чем создавались механизмы контроля и интеграции.
Главный вопрос остаётся прежним: почему власть готова завозить рабочую силу извне, вместо того чтобы создать условия, в которых сами молдаване захотят оставаться и работать в своей стране?
