Пока граждане Молдовы уезжают в поисках работы за границу, власти открывают границы для иностранной рабсилы: Это вместо того, чтобы обеспечить местным достойную жизнь

Фактически это означает ставку на дешёвую рабочую силу — с рисками давления на зарплаты, вытеснения местных работников и ростом социальной напряжённости. Европейские страны уже проходили через подобные ошибки, когда рынок открывался быстрее, чем создавались механизмы контроля и интеграции.