Большой каток на Елагином острове открыли в Петербурге 1 декабря

В первый день календарной зимы на Елагином острове в Петербурге открыли Большой каток. В честь этого события 1 декабря все сеансы бесплатные. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦПКиО имени Кирова.
— В новом сезоне гостей ждут традиционные бесплатные сеансы катания (с 09:00 до 11:00 в будние и выходные дни), отличный искусственный лед и яркая программа, — говорится в сообщении.
Площадь Большого катка составила 4000 квадратных метров. Для создания праздничной атмосферы там установили огромную елку и повесили несколько гирлянд. Для тех, кто еще неуверенно стоит на коньках, там предусмотрели помощников в виде специальных приспособлений.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 12 декабря каток откроют у Музея железных дорог России в Петербурге. Жители и гости города смогут начать оттачивать пируэты на площади 1,1 тысячи «квадратов».