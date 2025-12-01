В Мытищах после реконструкции открыли театр «ФЭСТ»

Театр драмы и комедии «ФЭСТ» открыли в Мытищах после реконструкции, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«Сегодня мы открыли новую страницу культурной жизни Мытищ. Возвращение “ФЭСТа” в обновленное здание — это важный вклад в инфраструктуру города. Мы не только провели капитальный ремонт, но и создали современное общественное пространство, которое, уверен, станет любимым местом отдыха для жителей», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Специалисты реконструировали существующее здание и возвели двухэтажные пристройки. В театре заменили мебель, установили дополнительное оборудование на основной и камерной сценах и благоустроили прилегающую территорию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.