СМИ назвали главный страх французских военных

Французские военные опасаются, что их отправят на Украину. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Лейтенант-выпускник военного училища в интервью изданию заявил, что Франция все еще может отправить своих солдат на Украину.

«Я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными», — приводят слова выпускника французского военного училища «Ведомости».

Лейтенант уверен, что ситуация на Украине может превратиться в настоящую «бойню». Он рассказал, что готов выступить в роли миротворца, но отказывается участвовать в боевых действиях, поскольку не давал на это согласия.

Как сообщает Le Journal du Dimanche, французские военные отрабатывают навыки, необходимые для ведения боевых действий в аналогичных украинскому конфликту условиях. В ходе учений они прорабатывают выходы из окопов, приемы РЭБ, а также учатся управлять БПЛА.

Ранее экс-госсекретарь президента Франции Пьер Лелуш заявил, что Макрон отказывается признать, что игра на Украине завершена. Он признал, что ситуация на фронте крайне негативно развивается для Киева.

