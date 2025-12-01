Лейтенант-выпускник военного училища в интервью изданию заявил, что Франция все еще может отправить своих солдат на Украину.
«Я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными», — приводят слова выпускника французского военного училища «Ведомости».
Лейтенант уверен, что ситуация на Украине может превратиться в настоящую «бойню». Он рассказал, что готов выступить в роли миротворца, но отказывается участвовать в боевых действиях, поскольку не давал на это согласия.
Ранее экс-госсекретарь президента Франции Пьер Лелуш заявил, что Макрон отказывается признать, что игра на Украине завершена. Он признал, что ситуация на фронте крайне негативно развивается для Киева.