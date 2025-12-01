«Краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси

Под запретом оказалось два вида варенья от торгового бренда «Прошу к столу» — варенье клубничное и клюква, протертая с сахаром. Его производителем является компания «Адельдан» (Павловский Посад, Россия). По результатам испытаний выяснилось, что в клубничном варенье содержится синтетический краситель понсо, который не заявлен в маркировке. Также был обнаружен синтетический краситель азорубин.