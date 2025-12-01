«Краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси

Три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказалось два вида варенья от торгового бренда «Прошу к столу» — варенье клубничное и клюква, протертая с сахаром. Его производителем является компания «Адельдан» (Павловский Посад, Россия). По результатам испытаний выяснилось, что в клубничном варенье содержится синтетический краситель понсо, который не заявлен в маркировке. Также был обнаружен синтетический краситель азорубин.
«В маркировке отсутствует предупреждающая надпись: “Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей”, — заявили в Госстандарте.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российского варенья. Фото: danger.gskp.by.
При проверке клюквы, перетертой с сахаром, также был обнаружен синтетический краситель понсо 4R Е124 в количестве 105,8 мг/кг при допустимом уровне 100 мг/кг. То есть превышение оказалось в 1,058 раза. В маркировке не было предупреждающей надписи.
Кроме того, под запрет попала малина, протертая с сахаром от бренда «Знаток» (Павловский Посад, Россия). В данном варенье был обнаружен синтетический краситель понсо 4R Е124 в количестве, а также азорубин Е122. Перечисленные виды варенья запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 28 ноября.
Ранее Госстандарт запретил продавать китайские снеки в Беларуси из-за опасных добавок.
