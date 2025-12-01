Дочь Евгения Алдонина сделала заявление о болезни отца

Дочь бывшего капитана сборной России и футболиста ЦСКА Евгения Алдонина Вера Алдонина прокомментировала состояние здоровья отца на своей странице Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Наша семья решила не давать никаких комментариев касательно новостей о состоянии здоровья моего папы — Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой, — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом», — написала певица.
Вера Алдонина — дочь футболиста Евгения Алдонина от певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. 1 декабря 2025 года Вере Алдониной исполнилось 19 лет.
22 ноября Российская премьер-лига сообщила, что у бывшего капитана сборной России и победителя Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгения Алдонина диагностировано серьезное заболевание, требующее продолжительного и дорогостоящего лечения. Для помощи 45-летнему бывшему футболисту организован сбор средств. В сообщении РПЛ говорится, что «на его плечах уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».
27 ноября директор по коммуникациям московского клуба РПЛ Кирилл Брейдо сообщил, что бывший капитан сборной России и футболист ЦСКА Евгений Алдонин больше года борется с раком поджелудочной железы: «У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии», — добавил Брейдо, отметив, что у Алдонина сейчас «стабильное состояние».
По словам Брейдо, Алдонин не хотел делать информацию о болезни публичной, но клуб убедил его в обратном, чтобы футбольная общественность была в курсе и имела возможность помочь.
Сам Евгений Алдонин заявил, что рассчитывает победить болезнь. В настоящий момент он находится в Германии «с бодрым настроем» и под наблюдением хороших специалистов: «Передаю его слова: “Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь”», — привел слова футболиста комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.