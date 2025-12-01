Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой

«Одним из спасенных доктором детей стал Дима. В 1989 году, катаясь на велосипеде, семилетний мальчик попал под колеса “ЗИЛа”, поступил в отделение в тяжелом состоянии, с множественными травмами и переломами, и Валентина Шекунова успешно его прооперировала. Сейчас этот ребенок — детский хирург Дмитрий Поздеев, который работает в городской больнице под руководством Валентины Всеволодовны и спасает жизни юных каменцев на протяжении 19 лет», — рассказали в ведомстве.