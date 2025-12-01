Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург на Урале спасла ребенка, который потом стал ее коллегой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Свердловской области спасла семилетнего мальчика, попавшего под колеса машины, а спустя время он стал ее коллегой, сообщила пресс-служба областного минздрава.

Источник: © РИА Новости

Детский хирург городской больницы Каменска-Уральского Валентина Шекунова более полувека спасает маленьких пациентов, ни разу не сменив места работы, уточнили в пресс-службе, за это время «через ее руки» прошли примерно 80 тысяч детей.

«Одним из спасенных доктором детей стал Дима. В 1989 году, катаясь на велосипеде, семилетний мальчик попал под колеса “ЗИЛа”, поступил в отделение в тяжелом состоянии, с множественными травмами и переломами, и Валентина Шекунова успешно его прооперировала. Сейчас этот ребенок — детский хирург Дмитрий Поздеев, который работает в городской больнице под руководством Валентины Всеволодовны и спасает жизни юных каменцев на протяжении 19 лет», — рассказали в ведомстве.

В минздраве говорят, что два врача с тех пор будто связаны одной «тонкой хирургической нитью».