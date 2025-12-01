В Башкирии отремонтировали 124 километра дорог

Ремонт 124 км дорог опорной сети провели в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«Это основные дороги, которые связывают районные центры со столицей республики — Уфой, ведут к важным туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям и кластерам. Они также обеспечивают выход на федеральные трассы. Поэтому таким транспортным артериям дорожники уделяют особое внимание», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Так, в нормативное состояние привели участки трасс Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Магнитогорск — Ира, Белорецк — Учалы — Миасс и других. Работы на дорогах опорной сети продолжаются. До конца текущего года в порядок планируют привести еще 85 км таких трасс.
Отметим, общая протяженность региональной опорной дорожной сети Башкирии составляет 3188 км. На начало 2025 года 70% опорной сети находилось в нормативном состоянии. По поручению Президента РФ Владимира Путина к 2030 году планируется довести данный показатель до 85%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.