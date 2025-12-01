Блогер Лерчек рассказала, как ее дети отреагировали на беременность

В октябре 2024 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что против Лерчек и ее бывшего мужа возбудили уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов. По версии обвинения, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с соучредителем компании по торговле косметикой Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.