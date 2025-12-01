Блогер Лерчек рассказала, как ее дети отреагировали на беременность

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приехала в суд для обжалования своего домашнего ареста, сообщает телеграм-канал Starhit.ru. В коротком разговоре с журналистами она рассказала, как ее дети отреагировали на беременность.
«Они счастливы. Алиса хочет сестренку, Богдан хочет братика. Он сказал: “Луис, нам нужна футбольная команда”. Он же из Аргентины», — поделилась Чекалина.
Отцом ребенка станет хореограф Луис Сквиччиарини. 25 ноября он подтвердил это на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России):
«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает», — добавил Сквиччиарини.
В публикации также приводятся слова матери Чекалиной Эльвиры. «Как мать, я бесконечно счастлива видеть, как моя дочь любима, несмотря на все невзгоды», — дополнила она. По ее словам, Сквиччиарини был рядом с ними и помогал морально и материально.
Как сообщают «Известия», в ходе судебного заседания 1 декабря также будет рассмотрено уголовное дело о незаконном выводе более 250 млн руб. из России в Дубай. На новое заседание блогер также явилась в сопровождении Луиса Сквиччиарини.
Напомним, что в 2016 году у Валерии и ее экс-супруга Артема Чекалина родились двойняшки — Алиса и Богдан, а в 2022-м — сын Лев. В марте 2024 года Чекалина после 11 лет брака подала на развод.
Дело Лерчек
В 2023 году на Валерию Чекалину и ее супруга Артема Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты налогов. Следователи установили, что Валерия Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила его, но при этом не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ.
По данным Следственного комитета, ее доходы от фитнес-марафонов поступали на счета супруга и других родственников, в результате она уклонилась от уплаты налогов на сумму 300 млн руб. В середине марта против супругов завели еще одно дело — об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Осенью 2023 года экс-супруги уплатили налоговые задолженности. По решению Федеральной налоговой службы (ФНС) общая сумма с учетом всех недоимок, пеней и штрафов составила около 500 млн руб. 29 декабря 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено. Второе дело — об отмывании денег — закрыли 1 марта 2024 года за неимением состава преступления, за блогером признали право на реабилитацию.
В октябре 2024 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что против Лерчек и ее бывшего мужа возбудили уголовное дело за перевод валюты с использованием подложных документов. По версии обвинения, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с соучредителем компании по торговле косметикой Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.
Обвинение Чекалиным предъявили в сентябре 2025 года, Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело против него выделили в отдельное производство.