Какой будет погода в Казахстане 2 декабря

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 2 декабря ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.