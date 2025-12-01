Какой будет погода в Казахстане 2 декабря

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 2 декабря ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке и в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, юге и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9- 14, утром и днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на востоке области 15−20 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке, в центре области 8 мороза.
В Акмолинской области синоптики прогнозируют ночью на севере и востоке небольшой снег, гололед, днем на западе, севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер западных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Актюбинской области ожидается погода без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2 мороза, днем 0−5 тепла, на северо-востоке области 3 мороза.
В Алматинской области осадков не ожидается. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 6−11 тепла, в горных районах области 3 мороза-2 тепла.
В Атырауской области будет без осадков. Ночью и утром на западе области туман. Ветер восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на востоке области 8 мороза, днем 4−9 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9- 14, днем на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 18−23 мороза, днем 2−7, на севере, востоке области 11 мороза.
В Жамбылской области будет без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 5−10, на севере, в горных районах области 1 тепла.
В Жетысуской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер северовосточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, в центре, горных районах области 12 мороза, днем 6−11, на востоке, в горных районах области 1 тепла.
В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температуры воздуха ночью 1−6 мороза, днем 0−5 тепла.
В Карагандинской области утром и днем на западе и севере возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Костанайской области на севере возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Кызылординской области ожидается погода без осадков. На севере и в центре области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 3−8, на юге области 11 тепла.
В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на западе области сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке, в центре области туман. Ветер восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере области 1 мороза, днем 5−10 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. На севере, западе, востоке области туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на западе возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидаются. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере области 9 мороза, днем 9−14, на севере области 6 тепла.
В Улытауской области ожидается погода без осадков. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 0−5 тепла.
Погода в мегаполисах.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 7−9 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 11−13 тепла.
В Астане: переменная облачность, днем небольшие осадки (дождь, снег). Туман. Ветер западных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 0−2 тепла.