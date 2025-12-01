Ричмонд
Лифт с Гагариным выпустили для белорусских школьников

В Беларуси появился необычный лифт для школьников.

Источник: Комсомольская правда

Лифт с Гагариным выпустили для белорусских школьников. Подробности передает издание sb.by.

Пассажирский лифт с формулами и портретом Юрия Гагарина был изготовлен для строящейся школы в Могилеве на улице Гагарина, которая рассчитана на 1020 мест. Она будет оснащена безбарьерной средой, музейной комнатой, спортивным, тренажерным, гимнастическим и актовым залами.

Новый лифт будет грузоподъемностью 630 килограммов. В нем одновременно могут находиться восемь человек. Кабина окажется украшена всевозможными формулами. Школьники, поднимаясь на нужный им этаж, смогут повторят уроки. Кроме того, в кабине также будет портрет Юрия Гагарина. Запланирован и его мурал на стене здания. Школу планируют ввести в эксплуатацию к новому учебному году.

В Беларуси появился необычный лифт для школьников. Фото: «Могилевлифтмаш»/sb.by.

Тем временем названы даты и стоимость личных встреч с белорусским Дедом Морозом в поместье в Беловежской пуще: «10 рублей за 10 минут».

Ранее юрист сказала, обязаны ли белорусам выдавать расчетный листок на работе.

