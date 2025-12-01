Лифт с Гагариным выпустили для белорусских школьников

Новый лифт будет грузоподъемностью 630 килограммов. В нем одновременно могут находиться восемь человек. Кабина окажется украшена всевозможными формулами. Школьники, поднимаясь на нужный им этаж, смогут повторят уроки. Кроме того, в кабине также будет портрет Юрия Гагарина. Запланирован и его мурал на стене здания. Школу планируют ввести в эксплуатацию к новому учебному году.