ГД рассмотрит проект о бесплатном среднем профобразовании для бойцов СВО

ГД рассмотрит проект о втором бесплатном среднем профобразовании для бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве участников СВО повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы определил 3 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе», — сообщил журналистам Володин.

Законопроектом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки.

Также советом Госдумы было принято решение направить в рассылку до 2 декабря законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

Володин подчеркнул, что «депутаты планируют рассмотреть инициативу до конца текущей сессии».

Председатель ГД отмечал, что все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке и это позиция Государственной Думы. Он подчеркивал, что в этом солидарны все политические фракции.

«Наша задача — сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались», — отметил он.

