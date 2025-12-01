В Нижегородской области открыли 8 пунктов проката вещей для новорожденных

Ранее в регионе уже были открыты три таких пункта проката — в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в Городце и Арзамасе. Для каждого из них были закуплены детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, пеленальные столики, ванночки для купания, ходунки, автокресла, автолюльки и другие предметы. Всего до конца текущего года в области будут работать 19 точек проката вещей для новорожденных.