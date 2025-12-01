Ричмонд
В Нижегородской области открыли 8 пунктов проката вещей для новорожденных

В них есть кроватки, коляски и стульчики для кормления.

Еще восемь новых пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли в Нижегородской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пункты проката заработали на базе комплексных центров социального обслуживания населения Московского, Сормовского, Канавинского и Приокского районов Нижнего Новгорода, Балахнинского и Семеновского округов. Также они появились в центре социальной помощи семье и детям Богородского округа и реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья Павловского округа.

«Пункты проката уже доказали свою востребованность и актуальность. С первых же дней их работы мы наблюдаем активный поток посетителей. Нижегородские мамы и папы с удовольствием пользуются этой бесплатной услугой — на данный момент ее получили уже более 300 семей. Проект действительно отвечает потребностям и ожиданиям жителей города — это главное условие любой социально значимой инициативы», — рассказал заместитель министра социальной политики региона Вадим Цыганов.

Ранее в регионе уже были открыты три таких пункта проката — в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в Городце и Арзамасе. Для каждого из них были закуплены детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, пеленальные столики, ванночки для купания, ходунки, автокресла, автолюльки и другие предметы. Всего до конца текущего года в области будут работать 19 точек проката вещей для новорожденных.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.