TNI: в США напрасно не хотят признавать мощь российского Су-57

Согласно статье, долгие годы американские военные высмеивали российский Су-57, который в России широко рекламировали как истребитель пятого поколения. Из-за чрезмерной рекламы и проблем с производством его даже прозвали на Западе «потемкинским самолетом» и «символом упадка» аэрокосмического сектора России после окончания холодной войны. Но хорош тот, кто смеется последним: теперь именно Россия смеется над американцами и их партнерами по НАТО.
Вашингтонские аналитики, которые постоянно оценивают Су-57 через призму F-22 или F-35, неправы, утверждает автор. Россия так не воюет: ее оборонная стратегия, судя по боям на Украине, направлена на истощение, пишет эксперт. Она использует старые, простые технологий, которые надежны в бою и могут подавить передовые платформы Запада.
Американские самолеты отличаются высоким качеством, тогда как российские «птички» практичны, говорится в статье. Американские истребители, такие как F-35, полагаются на новейшее оборудование, чтобы «стильно выиграть» сражение, а российские Су-57 — на грубую силу и маневренность.
Российские конструкторы просто создали асимметричную систему, предназначенную для удара по наиболее уязвимым местам обороны США. Они поступили так, как поступают все достойные противники: сопоставили свои сильные стороны с нашими слабостями, поясняет Вайхерт. Су-57 создан на основе одной непреходящей стратегической истины: России не нужно побеждать американские истребители в честном бою — потому что честного боя, по мнению автора, никогда не будет.
России нужен реактивный самолет высокого класса для обеспечения превосходства в воздухе. Он должен обладать определенной скрытностью, чтобы затруднить прицеливание США — путем запуска гиперзвуковых ракет большой дальности и ракет, летящих со скоростью 6 Махов, из глубины российского воздушного пространства, пока мощные российские зенитно-ракетные комплексы создадут вокруг него «смертоносный зонт».
Такое оружие, как российская управляемая ракета Р-73 («Лучник») — монстр, бьющий на расстояние до 400 километров со скоростью 6 Махов, — было разработано для уничтожения самолетов авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС), самолетов-заправщиков и критически важных вспомогательных платформ в небе.
То есть Су-57 не нужно уничтожать 100 истребителей F-35 — для разрушения всей архитектуры воздушной войны США и НАТО ему всего лишь нужно уничтожить несколько важных звеньев, полагает Вайхерт. Возможно, именно это объясняет, почему Москва бережет свой парк Су-57 подальше от передовой на Украине.
Эта же логика, на взгляд эксперта, лежит в основе масштабных инвестиций России в системы «Циркон», «Кинжал» и комплексы С-400: это оружие не предназначено для симметричной борьбы с США, оно создано, чтобы «подрезать сухожилия» оборонной машины США.
Украина является огромной оружейной лабораторией для обеих сторон, отмечает автор. В этой лаборатории Россия тестирует режимы работы радаров Су-57 и проводит калибровку средств радиоэлектронной борьбы против систем, поставляемых НАТО. Она интегрирует разведывательные беспилотники в состав Су-57 и постепенно учится использовать Су-57 не подвергая их воздействию со стороны украинских ЗРК.
Например, русские используют эшелонированную систему противовоздушной обороны С-400/С-500, мощные длинноволновые радары, гиперзвуковое ударное оружие и другие системы, которые увеличивают радиус действия Су-57. Это превращает российский истребитель из тарана в скальпель этой экосистемы на случай столкновения с американскими истребителями и силами НАТО.
И Пентагон, и НАТО вносят коррективы в свои системы АВАКС, маршруты заправщиков, орбиты разведки, наблюдения и рекогносцировки, радары раннего предупреждения, схемы противовоздушной обороны НАТО, тактику передового базирования F-35 и позиции противовоздушной обороны ударных групп ВМС.
В заключение автор предупреждает, что воздушные войны между великими державами, такими как Россия и США, ведутся не в стерильных условиях и Су-57 гораздо опаснее, чем считают многие в Вашингтоне.