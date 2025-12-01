TNI: в США напрасно не хотят признавать мощь российского Су-57

Российские конструкторы просто создали асимметричную систему, предназначенную для удара по наиболее уязвимым местам обороны США. Они поступили так, как поступают все достойные противники: сопоставили свои сильные стороны с нашими слабостями, поясняет Вайхерт. Су-57 создан на основе одной непреходящей стратегической истины: России не нужно побеждать американские истребители в честном бою — потому что честного боя, по мнению автора, никогда не будет.