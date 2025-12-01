Ричмонд
Белорусский врач назвала оптимальные показатели внутриглазного давления

Белорусский офтальмолог сказала о лучшем внутриглазном давлении при глаукоме.

Источник: Комсомольская правда

Оптимальные показатели внутриглазного давления при глаукоме на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала врач-офтальмолог высшей категории, глаукоматолог Оксана Дись.

По ее словам, контроль внутриглазного давления на сегодняшний день является ключевым фактором в сохранении поля зрения пациентов с глаукомой. Идеально, если внутриглазное давление поддерживается на уровне ниже 18 миллиметров ртутного столба.

«Каждый миллиметр имеет значение», — подчеркнула офтальмолог.

По словам Оксаны Дись, при диагнозе глаукома цель снизить у пациента внутриглазное давление от 20 до 30%, а зачастую и больше. Все зависит от стадии заболевания и от исходных данных внутриглазного давления.

Кстати, глаукомой в Беларуси болеют более 100 тысяч человек, и это только те, что стоят на учете у врачей: «Коварная болезнь глаз часто без симптомов, маскируется под мигрень».

Кроме того, именно глаукома и катаракта делят условное четвертое место по количеству больных хроническими заболеваниями. Первые три — это гипертония, диабет и онкология (здесь все подробности).

Мы писали, что белорусский врач назвала лекарства от давления, вызывающие затяжные запоры.