Белорусский врач назвала оптимальные показатели внутриглазного давления

Оптимальные показатели внутриглазного давления при глаукоме на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала врач-офтальмолог высшей категории, глаукоматолог Оксана Дись.
По ее словам, контроль внутриглазного давления на сегодняшний день является ключевым фактором в сохранении поля зрения пациентов с глаукомой. Идеально, если внутриглазное давление поддерживается на уровне ниже 18 миллиметров ртутного столба.
«Каждый миллиметр имеет значение», — подчеркнула офтальмолог.
По словам Оксаны Дись, при диагнозе глаукома цель снизить у пациента внутриглазное давление от 20 до 30%, а зачастую и больше. Все зависит от стадии заболевания и от исходных данных внутриглазного давления.
Кстати, глаукомой в Беларуси болеют более 100 тысяч человек, и это только те, что стоят на учете у врачей: «Коварная болезнь глаз часто без симптомов, маскируется под мигрень».
Кроме того, именно глаукома и катаракта делят условное четвертое место по количеству больных хроническими заболеваниями. Первые три — это гипертония, диабет и онкология (здесь все подробности).
