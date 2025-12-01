Губернатор Кубани проинспектировал ремонт на Фадеевском путепроводе в Краснодаре

С 6 по 20 декабря в качестве эксперимента путепровод планируют закрыть полностью. По словам вице-губернатора региона Евгения Пергуна, это позволит проверить логистику и удобство альтернативного маршрута, а также внести корректировки. Он отметил, что на другом маршруте изменят режим работы светофоров по улицам Уральская и Бородинская, а также запретят левый разворот при движении от поселка Знаменского к Новознаменскому. Промышленную технику перенаправят через промышленную зону, а въезд на территорию аэропорта организуют со стороны улицы Аэропортовской и выезд с улицы Бершанской.