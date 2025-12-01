Госстандарт запретил продавать яблочный уксус из РФ в Беларуси из-за добавки

Госстандарт запретил продавать яблочный уксус из России в Беларуси из-за добавки. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Под запрет попал уксус яблочный натуральный 6%. Его производителем является ООО «СП Мирный» (Москва, Россия). Установлено, что при его производстве использовалась пищевая добавка — консервант сорбат калия. Она не допускается при производстве уксуса. Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 28 ноября.
Госстандарт сказал, почему яблочный уксус из России запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
