Госстандарт запретил продавать яблочный уксус из РФ в Беларуси из-за добавки

Под запрет попал уксус яблочный натуральный 6%. Его производителем является ООО «СП Мирный» (Москва, Россия). Установлено, что при его производстве использовалась пищевая добавка — консервант сорбат калия. Она не допускается при производстве уксуса. Продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 28 ноября.