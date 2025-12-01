В рехабе били, но какова была альтернатива для маленьких наркоманов?

Люди, которые отдали детей в жуткий рехаб, конечно, заслужили вопросы. Однако давайте будем честными: сегодня у нас, родителей, не так много возможностей оградить своих детей от наркомании, потому что наркотики повсюду, а для детей-наркоманов эффективной помощи не предусмотрено. Что людям делать, если на них ипотека в 200 тыс., автокредит на 50 и ребенку с утра до вечера предлагают наркотики? Наркореклама атакует детей со всех сторон, дети как никогда перед ней уязвимы, потому что родители много работают. В психбольницу не лечь, дома сидеть с ребенком три месяца лечиться денег нет, в рехаб сдали — там его бьют.