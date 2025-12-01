SHOT: в Москве взорвался второй за день автомобиль

Утром 1 декабря в Новой Москве загорелся и взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывной волной выбило стекла в соседних квартирах. По одной из версий, причиной инцидента могло стать срабатывание самодельной бомбы под водительским сиденьем. Принадлежал автомобиль специалисту в области квантовой электроники из НИИ «Полюс», который в момент происшествия находился за рубежом. А несколькими часами позже взрыв произошел уже на проспекте Вернадского: там подорвалась Kia.