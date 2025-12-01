В Ростове заговорили о проработке проекта фонтана на площади Ленина

Проект строительства фонтана перед гостиницей «Амакс» в Ростове-на-Дону постепенно реализуется. Об этом губернатору Юрию Слюсарю сообщил глава города Александр Скрябин.
Глава донской столицы напомнил, что территория, на которой планируют возвести фонтан, находится в частной собственности. Ранее компания демонтировала старые конструкции, осталась только бетонная плита, которая будет основой для фонтана. Теперь на очереди проектные работы.
Ростовчане поддержали идею о восстановлении исторического облика фонтана, поэтому собственник земли нашел оригинального проектировщика — Ростовгражданпроект. Организации принадлежит целый ряд проектов, в том числе гостиница «Интурист», бассейн «Волна» и фонтан у дворца спорта.
— Поскольку предпочтение отдали исторической концепции, компания обратилась к первоисточнику, у которого есть архивные данные. Именно Ростовгражданпроект — правообладатель исходного проекта фонтана. Компания-владелец и Ростовгажданпроект прорабатывают заключение договоров на обследование участка и дальнейшее проектирование, — сообщил Александр Скрябин.
Работа над проектной документацией может быть завершена к апрелю-маю 2026 года. После этого смогут вывести окончательную смету. Александр Скрябин подчеркнул, что внимание будет уделяться не только стоимости работ, также будут обсуждаться надежность и стоимость обслуживания будущей достопримечательности.
