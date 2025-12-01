В Ростове заговорили о проработке проекта фонтана на площади Ленина

Работа над проектной документацией может быть завершена к апрелю-маю 2026 года. После этого смогут вывести окончательную смету. Александр Скрябин подчеркнул, что внимание будет уделяться не только стоимости работ, также будут обсуждаться надежность и стоимость обслуживания будущей достопримечательности.