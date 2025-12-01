Ричмонд
Как технологии меняют научный контент: интервью Алексея Гореславского

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью Наука Mail обсуждает роль ИИ в создании медиа, отвечает, может ли искусственный интеллект считаться соавтором фантастических проектов, а также делится темами, которые пока недораскрыты в российском научпопе. Обсудили, какой формат лучше всего помогает зрителю понять сложные научные идеи, не перегружая их лишними деталями.

Ранее о развитии водородного и электротранспорта порталу Наука Mail рассказала молодой ученый Софья Морозова.