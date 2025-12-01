Первый информационный: упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ

В эфире «Первого информационного телеканала» сообщили, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ.
Ранее МИД сообщил, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно. В связи с инцидентом в ведомство был вызван временно поверенный в делах Литвы. В эфире телеканала уточнили, что на месте падения был найден БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра.
«Обломки давали хорошее представление об аппарате. В длину он был 91 сантиметр, в высоту 30 сантиметров, в ширину 8,5 сантиметра — по сути, неприметный карликовый разведчик», — привели подробности в телеэфире.
И отметили, что беспилотник был оборудован видеокамерой с двумя картами памяти на 32 гигабайта. Длительность полета БПЛА составила 2 часа 42 минуты. Его точкой старта была территория, расположенная неподалеку от литовского населенного пункта Капчяместис.
«То есть дрон, пролетев над Гродно, должен был уйти в Польшу и взять курс в сторону Германии. Однако над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно. Снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву», — уточнили на «Первом информационном телеканале».
Маркировка на крыльях дрона оказалась R250204, на лопастях имеются отметки aero naut, САМ Z carbon, а также адрес немецкого сайта производителя — www.aero-naut.de.
«Первый информационный телеканал» сообщил, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».
Ранее МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Кроме того, в ведомстве сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию. И допустили, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.
Кстати, МИД заявил, что Беларусь может предпринять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности.