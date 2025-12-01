Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью

«Поскольку мы говорим, что сама по себе протезная сфера очень изменилась, нужно пересмотреть в том числе и возможности человека с инвалидностью трудиться (на предприятиях — ред.)», — сказала Цивилева на церемонии подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией «Ростех», Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и субъектами Российской Федерации.