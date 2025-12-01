Ричмонд
Минобороны призвало пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью

Цивилева: современные протезы позволяют людям с инвалидностью трудиться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Нужно пересмотреть возможности ветеранов СВО с инвалидностью трудиться на промышленных предприятиях, заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

По ее словам, пока современные законодательные акты ограничивают возможности людей с инвалидностью работать на определенных предприятиях. Хотя последние открыты к тому, чтобы устраивать ветеранов СВО с инвалидностью на высокооплачиваемую работу. Поэтому, как отметила Цивилева, потребуется помощь председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в решении данной проблемы.

«Поскольку мы говорим, что сама по себе протезная сфера очень изменилась, нужно пересмотреть в том числе и возможности человека с инвалидностью трудиться (на предприятиях — ред.)», — сказала Цивилева на церемонии подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией «Ростех», Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и субъектами Российской Федерации.

Она отметила, что на чемпионате «Абилимпикс» в Казани ветераны СВО на протезах управляли общественным транспортом.

«Наш автопром… переоборудует сейчас автомобили свои под ручное управление, давая возможность как раз человеку с инвалидностью спокойно им (транспортом — ред.) управлять», — подчеркнула Цивилева.

