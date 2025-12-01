В РФ создадут методику оценки влияния зеленых поясов на качество воздуха

«Новая методика должна стать одним из важных прикладных научных направлений и будет учитывать влияние площади, видового состава и планировочной структуры зеленых насаждений на концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. Задача — научно подтвердить реальный экологический эффект городских зеленых поясов и создать инструмент, который позволит не только измерять, но и прогнозировать снижение загрязнения воздуха при внедрении зеленых “природоподобных” решений», — сказал Петров.