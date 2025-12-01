Уфимка в суде вернула деньги за сорванный обратный рейс из Египта

В Уфе завершился судебный процесс об испорченном отдыхе. В ходе разбирательств женщине удалось вернуть расходы, понесенные из-за срыва тура. Уфимка заключила с туроператором договор на поездку в Египет, в стоимость которой входил перелет по маршруту Уфа — Шарм-эль-Шейх — Уфа.
Однако в запланированный день вылета обратно компания отменила рейс, не предложив туристке и ее ребенку других вариантов возвращения на родину. В сложившейся ситуации женщине пришлось самой купить авиабилеты. После возвращения домой она направила турфирме официальное требование о возмещении этих затрат, но получила отказ, что вынудило ее подать иск в суд.
В ходе разбирательства Кировский районный суд Уфы запросил правовую оценку ситуации у специалистов Роспотребнадзора. Те подготовили экспертное заключение, в котором поддержали позицию истицы. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал туроператора выплатить клиентке полную стоимость самостоятельно купленных билетов — 232 тысячи рублей, а также дополнительно 138 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, штрафа и других судебных издержек.
