Опрос: главные события 2025 года по мнению россиян

В 2025 году произошло множество событий, оказавшихся в фокусе общественного внимания. Предлагаем вам оценить, какие события вы считаете наиболее значимыми в уходящем году.
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США, начав свой второй срок.
Весной российские войска освободили Суджу и другие населенные пункты Курской области, восстановив контроль над территориями, которые были оккупированы Вооруженными силами Украины.
В Краснодарском крае ликвидировали последствия разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение 15 декабря 2024 года.
17 марта самолет SJ-100 выполнил первый полет с отечественным двигателем ПД-8. А 29 апреля совершил свой первый полет опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный отечественными системами.
6 апреля, забросив 895-ю шайбу, Александр Овечкин побил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки.
9 мая состоялось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали лидеры 29 государств.
13 июня начался конфликт между Израилем и Ираном: за ударами по иранским объектам последовала серия ответных атак со стороны Тегерана, активные боевые действия завершились 24 июня.
30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8, которое повлекло за собой разрушения инфраструктуры и активизацию семи вулканов на полуострове.
8 августа Армения и Азербайджан согласовали предварительный мирный договор, направленный на окончательное прекращение вооруженного противостояния.
С 13 августа в России введены частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Меры приняты для борьбы с мошенниками.
15 августа на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, где стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения России и США.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о штрафах от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск запрещенных материалов в интернете.
20 сентября в Москве состоялся российский международный конкурс песни «Интервидение», в котором участвовали представители 22 стран, а победу одержал артист из Вьетнама — Дык Фук.
9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе и поэтапном урегулировании конфликта.
19 октября произошло ограбление парижского музея Лувр. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий стоимостью 88 миллионов евро, принадлежавших королевской и императорской семьям.
В октябре были проведены успешные испытания ядерного оружия нового поколения отечественного производства: межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и автономного подводного аппарата «Посейдон».