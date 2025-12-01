Гейтс поддерживает исследования об искусственном охлаждении Земли

В то же время Гейтс подчеркнул, что считает применение таких радикальных мер возможным только в том случае, если климатические условия на планете серьезно испортятся. «Я ни в коем случае не толкаю мир в этом направлении», — подчеркнул миллиардер. Однако он добавил, что считает важным само получение данных в этой перспективной области.