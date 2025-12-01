Российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказалась томатная паста натуральная категории экстра от торговой марки «Прошу к столу». Ее производителем указана компания «НПО Позитрон» (Московская область, Россия). При проверке нашли пищевую добавку — консервант сорбиновая кислота в комбинации с бензойной кислотой (превышение в 1,14 раза).
Также в составе специалистами была обнаружена недопустимая для томатная пасты пищевая добавка — консервант диоксид серы (Е220). В результате проведенных испытаний было установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 12,9% при норме не менее 25%. Это значит, что изготовитель умышленно придал продукции внешний вид и отдельные свойства концентрированного продукта.
В Беларуси запретили продавать популярный томатную пасту из России. Фото: danger.gskp.by.
Тем временем три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси: «Краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Кроме того, белорусские генетики сказали, что долголетие связано с микробиомом кишечника.
Ранее «Белтехосмотр» объявил скидки до 30% на прохождение техосмотра в декабре.