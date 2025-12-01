Российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси

Также в составе специалистами была обнаружена недопустимая для томатная пасты пищевая добавка — консервант диоксид серы (Е220). В результате проведенных испытаний было установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 12,9% при норме не менее 25%. Это значит, что изготовитель умышленно придал продукции внешний вид и отдельные свойства концентрированного продукта.