Замкнутая «космическая экономика» поможет бороться с космическим мусором

Проведенный исследователями анализ показал, что значительную часть этих ресурсов, в том числе изготовленных из очень ценных и ограниченных на Земле запасов лития, неодима, диспрозия, кобальта, никеля и ряда других металлов, можно вернуть на планету или повторно использовать прямо в космосе. Это существенным образом замедлит формирование новых частиц космического мусора, около 30% которого приходится на фрагменты выведенных из эксплуатации спутников, однако для этого нужно решить ряд технических и правовых задач.