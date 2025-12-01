У всех серьезная настроенность на работу. Эйсмонт рассказала об итогах переговоров Президента Беларуси и Султана Омана

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии для Первого информационного телеканала рассказала о деталях переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, которые прошли 1 декабря в Маскате, сообщает БЕЛТА.
Наталья Эйсмонт отметила добрую, позитивную и дружескую атмосферу встречи двух лидеров, которая продолжалась почти два с половиной часа. В центре внимания, конечно, были отношения Беларуси и Омана, которые выстраиваются на прагматичной, взаимовыгодной основе и базируются прежде всего на экономике. «Как отметил сегодня наш Президент, мы можем многое производить, в Омане умеют продавать и вместе мы можем еще больше и произвести, и продать», — сказала пресс-секретарь.
Стали известны подробности закрытых переговоров Лукашенко с Султаном Омана.
Она подчеркнула, что Беларусь заинтересована расширять взаимодействие с Оманом в том числе и на другие страны Юго-Восточной Азии и Африки.
В целом, по ее словам, все члены белорусской делегации отмечают очень хорошее отношение со стороны Омана к Беларуси и белорусам. «Никакого торможения, очень быстро решаются все вопросы. Серьезная настроенность на работу есть у всех», — заявила Наталья Эйсмонт.
За сотрудничество с Беларусью в Омане отвечает Оманское инвестиционное агентство. Но лидеры двух стран во время переговоров заявили о намерении лично контролировать реализацию совместных проектов и достигнутых договоренностей. «Как отметил наш Президент, желающих работать с Оманом много во всем мире, но у нас очень много точек соприкосновения, Беларусь и Оман соизмеримые страны, и это тоже очень важный фактор», — заметила она.
Говоря о конкретных проектах, которые были в переговорной повестке Президента Беларуси и Султана Омана, пресс-секретарь уточнила, что в сфере сельского хозяйства это проекты в части молочного и мясного животноводства, расширение поставок отечественных продовольственных товаров (масла, сухого молока, мясной халяльной продукции). «Но Беларусь хочет, чтобы Оман инвестировал в нашу страну и производил сам. Как я уже сказала, Оман для нас очень понятный и соизмеримый партнер. И в Беларуси уже созданы и будут дальше создаваться все необходимые условия», — сказала она.
Оман, где большое внимание уделяется обеспечению собственной продовольственной безопасности, со своей стороны интересуется белорусскими компетенциями и технологиями, особенно в АПК. И здесь было заявлено о всемерной поддержке с белорусской стороны для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Одной из важных тем на переговорах стала реализация совместного проекта по строительству целлюлозно-бумажного комбината. Лидеры двух государств констатировали хороший прогресс в этом деле.
Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сферах промышленности и туризма. «Точек соприкосновения много во всех сферах. Самое главное, как было отмечено, это темпы. Современный мир таков, что нужно все время ускоряться, и это залог нашего перспективного взаимовыгодного сотрудничества», — подытожила Наталья Эйсмонт. -0-