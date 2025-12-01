У всех серьезная настроенность на работу. Эйсмонт рассказала об итогах переговоров Президента Беларуси и Султана Омана

Говоря о конкретных проектах, которые были в переговорной повестке Президента Беларуси и Султана Омана, пресс-секретарь уточнила, что в сфере сельского хозяйства это проекты в части молочного и мясного животноводства, расширение поставок отечественных продовольственных товаров (масла, сухого молока, мясной халяльной продукции). «Но Беларусь хочет, чтобы Оман инвестировал в нашу страну и производил сам. Как я уже сказала, Оман для нас очень понятный и соизмеримый партнер. И в Беларуси уже созданы и будут дальше создаваться все необходимые условия», — сказала она.