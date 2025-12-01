В Ужурской больнице Красноярского края обновили педиатрическое отделение

Ремонт педиатрического отделения районной больницы города Ужура Красноярского края завершили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Состояние помещений стационара было неудовлетворительным, отделка и коммуникации — сильно изношены. Последний раз ремонт делали в 2008 году. Менять пришлось практически все: от сантехники до электросистем. В нашем педиатрическом отделении круглосуточную медицинскую помощь получают 5832 ребенка со всего Ужурского округа, поэтому для них необходимо было создать современные и комфортные условия», — рассказал и. о. главного врача районной больницы Олег Комаровских.
В ходе работ подрядчики заменили системы вентиляции, электро- и водоснабжения, а также сантехнику, оштукатурили стены и потолки, сделали стяжку пола, провели электромонтажные работы. Также в отделении установили новые окна и двери. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также в Ужурскую районную больницу в этом году поступили два аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, кольпоскоп, дефибрилляторы, электрокоагулятор, электрокардиографы и операционный стол.
Всего в крае в 2025 году по нацпроекту капитально ремонтируют 31 учреждение здравоохранения, работы уже завершены в 25 из них.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.