В Ужурской больнице Красноярского края обновили педиатрическое отделение

«Состояние помещений стационара было неудовлетворительным, отделка и коммуникации — сильно изношены. Последний раз ремонт делали в 2008 году. Менять пришлось практически все: от сантехники до электросистем. В нашем педиатрическом отделении круглосуточную медицинскую помощь получают 5832 ребенка со всего Ужурского округа, поэтому для них необходимо было создать современные и комфортные условия», — рассказал и. о. главного врача районной больницы Олег Комаровских.