Роспотребнадзор Башкирии объяснил, как распознать первые признаки ВИЧ

Стало известно, какие симптомы могут указывать на ВИЧ-инфекцию. В Роспотребнадзоре Башкирии обратили внимание на то, что заболевание может долгое время развиваться скрыто, без выраженных симптомов. Первые признаки, если они возникают, легко спутать с другими болезнями: это может быть жар, кожные высыпания, неприятные ощущения в суставах или увеличенные лимфоузлы. Установить точный диагноз возможно исключительно с помощью специального лабораторного исследования.
Заразиться вирусом можно в нескольких ситуациях: при половом контакте без барьерной контрацепции, от больной матери к ребёнку во время родов, а также при использовании нестерильных медицинских или косметических инструментов, включая общие шприцы. При этом вирус не передается через бытовые контакты: рукопожатия, поцелуи, общую посуду или укусы насекомых.
Для снижения рисков ведомство советует регулярно проходить тестирование, применять презервативы, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и обращаться только в лицензированные медицинские и косметологические клиники.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.