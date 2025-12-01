Роспотребнадзор Башкирии объяснил, как распознать первые признаки ВИЧ

Стало известно, какие симптомы могут указывать на ВИЧ-инфекцию. В Роспотребнадзоре Башкирии обратили внимание на то, что заболевание может долгое время развиваться скрыто, без выраженных симптомов. Первые признаки, если они возникают, легко спутать с другими болезнями: это может быть жар, кожные высыпания, неприятные ощущения в суставах или увеличенные лимфоузлы. Установить точный диагноз возможно исключительно с помощью специального лабораторного исследования.