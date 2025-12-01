Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор Башкирии объяснил, как распознать первые признаки ВИЧ

В республике напомнили о путях передачи ВИЧ и мерах профилактики.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие симптомы могут указывать на ВИЧ-инфекцию. В Роспотребнадзоре Башкирии обратили внимание на то, что заболевание может долгое время развиваться скрыто, без выраженных симптомов. Первые признаки, если они возникают, легко спутать с другими болезнями: это может быть жар, кожные высыпания, неприятные ощущения в суставах или увеличенные лимфоузлы. Установить точный диагноз возможно исключительно с помощью специального лабораторного исследования.

Заразиться вирусом можно в нескольких ситуациях: при половом контакте без барьерной контрацепции, от больной матери к ребёнку во время родов, а также при использовании нестерильных медицинских или косметических инструментов, включая общие шприцы. При этом вирус не передается через бытовые контакты: рукопожатия, поцелуи, общую посуду или укусы насекомых.

Для снижения рисков ведомство советует регулярно проходить тестирование, применять презервативы, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и обращаться только в лицензированные медицинские и косметологические клиники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.