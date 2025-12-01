Началось народное голосование за «Молодежную столицу России»

Чтобы принять участие в голосовании за «Молодежную столицу России» и «Город молодежи» на «Госуслугах», нужно войти на портал под своей учетной записью, выбрать номинацию и открыть опрос, далее из списка городов-финалистов проголосовать за один и нажать кнопку «Отправить». По правилам проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя. Для того, чтобы отдать свой голос за «Лидера молодых», необходимо пройти в канал Росмолодежи в мессенджере MAX. Результаты всех номинаций будут объявлены 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве на торжественной церемонии премии «Время молодых».