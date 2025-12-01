Началось народное голосование за «Молодежную столицу России»

Росмолодежь запустила народное голосование за города, которые получат статус «Молодежной столицы России» и «Города молодежи» в 2026 году. Также впервые открыто народное голосование за «Лидера молодых», сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Народное голосование — финальный и решающий этап конкурсных испытаний трех номинаций Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Сделать выбор можно на «Госуслугах» до 19 декабря 23:59 по московскому времени.
В финал номинации «Молодежная столица России — 2026» вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Голосование за «Город молодежи» проводится впервые для городов, не являющихся региональными центрами, но создающих возможности для молодых поколений. По итогам экспертной оценки в финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш. В обеих номинациях оценка городов-финалистов складывается из трех основных этапов: оценка экспертами заявочной книги — 25 баллов, инспекционный выезд — 25 баллов и народное голосование — 50 баллов. Всего в финале — 12 городов, победителя в каждой номинации определит народное голосование на госуслугах.
«Победа в номинациях “Молодежная столица России” и “Город молодежи” открывает широкий спектр возможностей для молодежи региона и городов-победителей: в течение 2026 года в двух городах пройдут самые крупные события для молодых, а вместе с ними — новые программы, инициативы и проекты. Оба города получат методическую, информационную и экспертную поддержку Росмолодежи, партнеров ведомства и специалистов сферы молодежной политики. Также города-победители станут главными площадками проведения фестивалей в День молодежи. Помимо двух номинаций для городов, мы впервые запустили специальную номинацию “Лидер молодых” — для глав городских администраций, проявивших лидерство, профессионализм и поддержку молодежных инициатив в своих городах», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Чтобы принять участие в голосовании за «Молодежную столицу России» и «Город молодежи» на «Госуслугах», нужно войти на портал под своей учетной записью, выбрать номинацию и открыть опрос, далее из списка городов-финалистов проголосовать за один и нажать кнопку «Отправить». По правилам проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя. Для того, чтобы отдать свой голос за «Лидера молодых», необходимо пройти в канал Росмолодежи в мессенджере MAX. Результаты всех номинаций будут объявлены 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве на торжественной церемонии премии «Время молодых».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.