«Это, поверьте, большая редкость». Как Юрий Семеняко подарил Беларуси музыкальный голос

Они не знают, что это, когда мелодия льется сама собой, словно полноводная река, как это было у Юрия Семеняко. Казалось, нужно было лишь направить этот поток, чтобы он не сметал все на своем пути, не затоплял поля и леса. Но где-то в глубине их чистых и ясных душ, я чувствую, они знают о существовании этой великой силы. И чувствуют, что она обязательно вернется. Ведь у музыки, как и у жизни, бывают свои приливы и отливы, свои водовороты и тихие омуты. И однажды в чьей-то детской душе вновь забьет этот живительный источник.