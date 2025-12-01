Правила расследования несчастных случаев на производстве изменены в Беларуси

Внесены изменения и в перечень случаев, которые подлежат рассмотрению. Также был установлен порядок обжалования предварительного заключения госинспектора труда для назначения страховых выплат. В документе дополнили круг защищаемых лиц. В него вошли единственные учредители (участники) юридические лица при выполнении ими функций управления; обучающиеся, выполняющие оплачиваемые работы не только во время практики, но и в период стажировки; лица, которые были направлены на подготовку, переподготовку или повышение квалификации не только в учреждения образования, но и в государственный орган.