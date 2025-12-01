Правила расследования несчастных случаев на производстве изменены в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 660 от 21 ноября 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что с 1 марта 2026 года в Беларуси будет расширен для расследования перечень лиц и несчастных случаев на производстве. Основные изменения затронут расширение перечня лиц, подлежащих защите в связи с несчастными случаями на производстве. Также нововведения коснутся вопросов относительно определения вины потерпевшего.
Внесены изменения и в перечень случаев, которые подлежат рассмотрению. Также был установлен порядок обжалования предварительного заключения госинспектора труда для назначения страховых выплат. В документе дополнили круг защищаемых лиц. В него вошли единственные учредители (участники) юридические лица при выполнении ими функций управления; обучающиеся, выполняющие оплачиваемые работы не только во время практики, но и в период стажировки; лица, которые были направлены на подготовку, переподготовку или повышение квалификации не только в учреждения образования, но и в государственный орган.
К случаям, подлежащим расследованию, будут относить несчастные случае, которые произошли при следовании в служебную командировку до учреждения образования и обратно. Изменения затронули и части, когда случай признается непроизводственным и не влечет за собой страховых выплат. Так, к непроизводственным были отнесены несчастные случай, произошедшие во время законного перерыва вне воздействия вредного производственного фактора.
Согласно постановлению Совета министров, без страховых выплат останутся случаи, которые были зафиксированы только на основании документов организации здравоохранения или же записей камер видеонаблюдения, если причиной является исключительно состояние здоровья.
Изменения затронули и определение вины потерпевшего. К примеру, в случае смерти потерпевшего степень его вины не определяется. В том случае, если одной из причин несчастного случая оказалось алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение, то степень вины потерпевшего устанавливается не менее 50%.
В документе уточнено, что степень вины будет определять уполномоченное лицо страхователя единолично. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
