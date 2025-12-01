Акция «БумБатл» запускает новогодний конкурс елочных игрушек

«Зима в “БумБатле” — это не просто сезон, а настоящий вызов для героев экологии! С 1 декабря собирайте макулатуру, создавайте экоигрушки и ведите свою команду к вершинам, ведь каждый килограмм приближает нас к чистой планете, а ваши усилия вдохновят других участников акции», — сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.