Акция «БумБатл» запускает новогодний конкурс елочных игрушек

Зимний сезон Всероссийской акции «БумБатл», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовал 1 декабря. Помимо сбора макулатуры, участники смогут побороться за призы в творческом конкурсе «Новогодняя эко-игрушка от “БумБатла”, сообщили в АНО “Национальные приоритеты”.
«Зима в “БумБатле” — это не просто сезон, а настоящий вызов для героев экологии! С 1 декабря собирайте макулатуру, создавайте экоигрушки и ведите свою команду к вершинам, ведь каждый килограмм приближает нас к чистой планете, а ваши усилия вдохновят других участников акции», — сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать макулатуру и изготовить игрушку: бумажное животное (панду, сову или символ своего региона), экоснежинку, шар в технике папье-маше или символ года. Украсить елку экоигрушкой и сделать фото или видео. И опубликовать пост в соцсетях с хештегами #бумбатл #нацпроектэкоблагополучие #экосистема #эконовыйгод.
Победителей ждут звание «Экодизайнер года», дипломы и призы зрительских симпатий. Оцениваются оригинальность идеи, качество исполнения, креативный подход и экологический посыл. Итоги творческого конкурса будут подведены в январе 2026 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.