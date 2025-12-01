Ричмонд
Новые аппараты ИВЛ поступили в клинический перинатальный центр в Уфе

Они направлены в отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Республиканский клинический перинатальный центр Республики Башкортостан получил 17 современных аппаратов искусственной вентиляции легких в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Оборудование направлено в отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных двух корпусов центра. Благодаря широкому спектру режимов вентиляции аппараты обеспечивают эффективную поддержку дыхательной функции. Медоборудование позволяет снижать нагрузку на легкие младенцев, что способствует более быстрому выздоровлению и позволяет поддерживать стабильное состояние самых уязвимых пациентов.

«Благодаря нацпроекту “Семья” мы можем оказывать более качественную помощь новорожденным — индивидуально подбирать параметры вентиляции и надежно поддерживать дыхание даже самых маленьких и ослабленных пациентов. Это важный шаг в спасении жизней и обеспечении здорового будущего наших детей», — отметила главный врач центра Лиана Савина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.